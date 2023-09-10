Пьяные туристы напали на инспектора природного парка «Вулканы Камчатки»

Водитель перепугал других людей. Фото: принтскрин видео.

Отдыхающие парка «Вулканы Камчатки» опубликовали видео, на котором предварительно выпившие мужчины проехались по охраняемой территории на внедорожнике. Очевидцы сообщают, что нарушителей попыталась остановить инспектор, но один из них хотел силой убрать ее с проезда, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

«Не понимаю, какой у них план, похоже, они пьяные, заехали и им плевать, что тут вообще-то дети», – говорит автор ролика.

Неизвестные проехали в сторону вулкана Корякского прямо по растениям, на парковку возвращаться отказались, также как и предоставлять документы инспектору. Пришлось вызывать полицию. Теперь горе-туристов ждет как минимум штраф, а возможно и лишение прав за езду в пьяном виде.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Петропавловске-Камчатском девушка спасла от живодеров топорка. Северную морскую птицу накормили, напоили и выпустили в естественную среду обитания.

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