Пресс-секретарь президента РФ озвучил программу Владимира Путина на ВЭФ во Владивостоке

Владимир Путин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наконец-то стала известна программа Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, который стартовал 10 сентября во Владивостоке и продлится до 13 числа. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подробно рассказал о том, чего ждать участникам ВЭФ с приездом президента, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Владимир Путин проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов. Владивосток, конечно же, входит в этот список. А также Биробиджан, Хабаровск и Благовещенск. В повестке – подвести итоги 10-летней работы в рамках поручений президента по развитию регионов Дальнего Востока.

«Будет обсуждаться весь инструментарий по развитию экономики этого гигантского региона. Запланированы бизнес-диалоги в рамках форума с Индией, Китаем, Монголией и с АСЕАН. Владимир Владимирович, помимо совещания по реализации программы развития дальневосточных городов, отдельно ознакомится с интерактивной презентацией достижений Дальнего Востока».

Кроме того, президент уделит внимание вопросам строительства музейного и театрально-образовательного комплекса. Причем, не только дальневосточного, но и во всей Российской Федерации. Отдельно запланирована беседа у президента с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Одним из главных иностранных гостей на форуме станет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. Собственно, она будет вместе с президентом Владимиром Путиным принимать участие в пленарном заседании, которое пройдет 12 сентября. Также президент встретится и с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который тоже с визитом будет находиться во Владивостоке и принимать участие в работе форума.

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