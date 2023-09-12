Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде 10 сентября. Фто: ЦТАК

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился в Россию и при необходимости встретится с президентом страны Владимиром Путиным, который сейчас находится во Владивостоке. Кадры отъезда опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Также информацию подтвердило Госрадио КНДР.

«Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде 10 сентября и направляется в РФ», – говорится в заявлении.

11 сентября эту информацию подтвердил Кремль. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что будут обсуждать лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в ходе визита главы Северной Кореи в Российскую Федерацию. Прежде всего, речь пойдёт о развитии двусторонних отношений.

Владимир Путин сейчас находится во Владивостоке. 12 сентября он выступит на пленарном заседании в рамках VIII Восточного экономического форума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Платформа для мощного старта и развития: второй день ВЭФ богат на подписание соглашений

Администрации Владивостока и Приморского края подписали важные соглашения на ВЭФ-2023 (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.