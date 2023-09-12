Путин поручил исключить такие происшествия, как порыв дамбы в Уссурийске

Владимир Путин приехал на ВЭФ-2023. Из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На совещании по развитию дальневосточных городов российский лидер Владимир Путин недвусмысленно поручил исключить возможное повторение ситуации с Уссурийской дамбой. Недавно этот город пострадал от воды – президент РФ сообщил, что необходимо тщательно проверить защиту от наводнений в населенных пунктах. Сессия прошла в рамках Восточного экономического форума 11 сентября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Чиновники и представители общественности обсуждали готовящиеся мастер-планы по развитию дальневосточных городов. Таких будет подготовлено около 20, в список войдет и Уссурийск. Путин назвал задачу по укреплению берегов и защиты населения от подтоплений ключевой, заявив, что повторение ЧП в Уссурийске должно быть исключено.

«Город пережил масштабное наводнение. Пострадало более 44 тысяч человек. Ущерб оценивается примерно в 7 миллиардов рублей. И одной из причин этого бедствия <...> стал прорыв дамбы. Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены», – сказал президент.

Напомним, Восточный экономический форум проводится с 10 по 13 сентября. Подробнее в отдельной рубрике «КП». О том, как Уссурийск столкнулся с наводнением – читайте в материале.

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