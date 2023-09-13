В Приморский край прибыл северокорейский лидер Ким Чен Ын

Ким Чен Ын посетил Приморский край в дни, когда регион принимает восьмой Восточный экономический форум. Фото: Диана Пермитина

Лидера КНДР Ким Чен Ына приветствовали в Приморье. Политик прибыл в край 12 сентября. Первым в России почетного гостя встретили министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов и губернатор Олег Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Церемония встречи состоялась на железнодорожной станции Хасан. Высший руководитель КНДР спустился со ступеней бронепоезда на красную дорожку, где его ждали почетный караул и военный оркестр.

После обмена короткими приветствиями и торжественной части мероприятия стороны переместились в один из залов железнодорожной станции для переговоров.

«Ожидаем в этом году открытие совместных проектов, связанных с развитием туризма, сельского хозяйства, строительства. Визит председателя государственных дел КНДР – это знак того, что контакты будут продолжены на уровне не только глав государств, но и рабочих групп, различных комиссий, самое главное – на уровне деловых, экономических и дружественных связей между нашими странами. Мы к этому готовы, предложили несколько вариантов сотрудничества, и эту работу продолжим. По мере возможности обменяемся визитами, как только будут окончательно сняты ограничения по системе здравоохранения КНДР», – рассказал Олег Кожемяко.

После завершения переговоров почетный гость вновь сел в поезд и отправился дальше по запланированному в России маршруту.

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