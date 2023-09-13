В сказке в яйце иголка, а на выставке – корабль: во Владивосток прибыл проект, над которым работали два года

Это очень интересный проект. Фото: Музей Арсеньева

Уникальные экспонаты Музеев Московского Кремля вновь украсили залы Музея Арсеньева. Жителей и гостей Владивостока приглашают на новую выставку «Покорители морей и дары океанов в памятниках Музеев Московского Кремля». Это уже пятый совместный проект федеральных музеев, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Это событие посвящено мореходам-первооткрывателям и военным морякам. Посетители Музея Арсеньева увидят мемориальные предметы, связанные с историей российского мореплавания и приумножением отечественного флота: военно-морское оружие, медали, флотоводческие ордена и уникальные ювелирные произведения – посольские дары русским царям и императорам.

Кадры с открытия выставки. Фото: Музей Арсеньева

«Приятно, что для юбилейного проекта выбрана тема, близкая каждому приморцу. Здесь мы можем по достоинству оценить уникальные реликвии, рассказывающие о более чем трехвековой истории российского флота», – прокомментировал директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока Виктор Шалай.

Над новой выставкой музейщики работали около двух лет. Морская коллекция Музеев Московского Кремля не случайно представлена во Владивостоке – городе, овеянном морской славой, пропитанном морскими традициями. Благодаря плодотворному межмузейному сотрудничеству гости смогут прикоснуться к легендарным традициям отечественного мореплавания. Оценить предметы искусства и узнать много нового о жизни тех, кто выбрал вторым домом море, можно до 14 января 2024 года.

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