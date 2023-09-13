Это решение расширяет возможности для семей: губернатор Приморья о расширении льготной ипотеки

Олег Кожемяко. Фото: КП – Владивосток

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке прошло пленарное заседание, на котором президент России Владимир Путин принял решение увеличить кредит по льготной ипотеке с шести до девяти миллионов рублей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в интервью федеральному каналу «Россия-24» заявил, что увеличение верхней планки кредита в первую очередь связано с обращениями людей – и их услышали. Глава региона уверен, подобные изменения положительно скажутся на демографической обстановке Дальнего Востока и в частности Приморья, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Беспрецедентное решение, так как требует значительных денежных средств, но это расширение возможностей для семей, которые сейчас смогут получать жилье большей площади. А это, в свою очередь, приведет к улучшению демографии, так как у людей появляются более четкие перспективы воспитывать несколько детей, располагая для этого соответствующими условиями проживания».

Также Олег Николаевич отметил, что на данный момент Приморье является лидером по выдаче ипотеки среди дальневосточных регионов. В конечном итоге такие меры будут способствовать закреплению населения в Приморском крае, где сосредотачивается научный и промышленный потенциал и логистические центры.

Отметим, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2023, Президент России Владимир Путин предложил расширить спектр потенциальных получателей «Дальневосточной ипотеки», включив в него сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, по словам главы государства, планируется увеличить размер возможного кредита в рамках льготной программы.

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