В пострадавшее от паводков Приморье завезут овощи из других регионов Дальнего Востока

Овощи и другие культуры в край завезут по «зеленому коридору» до первых морозов. Фото: Даниил ОПАРИН

Приморье летом пережило целую серию мощных дождей, и как следствие – паводки, затопившие сельхозугодья, дома и другие постройки. Компенсировать утраченный урожай будут при помощи других регионов Сибири и Дальнего Востока. Овощи и другие культуры в край завезут по «зеленому коридору» до первых морозов. Губернатор Олег Кожемяко распорядился оценить ущерб частным подворьям от наводнений и направить пострадавшим выплаты для покупки утраченного урожая. О ситуации в крае, площадках для хранения продукции и помощи фермерам рассказал в интервью РБК Приморье министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.

Стоит отметить, что, по предварительным оценкам, урожай картофеля в этом году составит 95 тысяч тонн, это вдвое меньше показателей прошлого года. Сильно от наводнений пострадали и другие культуры. Предварительный ущерб от удара стихии по сельскохозяйственным землям оценивается около 900 миллионов рублей.

– Как сейчас обстановка в крае? Урожай затопило во многих районах?

– На сегодняшний день сильно пострадали 22 муниципальных образования края. Почти 34,5 тысячи гектаров были под водой, покрыты слоем от полуметра до 2,5 метра. Убытки понесли 323 сельхозпроизводителя: до 240 фермеров и предприятий и плюс крупные личные подсобные хозяйства, имеющие паевые наделы на сельхозугодья.

Погибло около 18 тысяч гектаров нашей основной культуры – сои, подтоплена кукуруза, местами вода доходила даже до початка, и он уже технологически не пригоден для уборки. Большой урон нанесен картофелю, переувлажнение почвы приводит к тому, что даже урожай, который не был затоплен, с каждым днем поражается заболеваниями.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц. Фото: КП – Владивосток

– На данный момент все убытки подсчитаны или ситуация еще меняется в связи с последними дождями?

– Сегодня часть сельхозугодий в Приморском крае покрыта водой. Просто невозможно проехать и до конца сделать замеры по утраченным площадям.

– Сколько людей ужей обратились за поддержкой из-за потери урожая?

– Принято более 260 заявлений от пострадавших сельхозпроизводителей, составлено больше 240 актов. Все документы будут сформированы до 14 сентября и направлены в Минсельхоз РФ.

– Какие прогнозы по урожаю в этом году, что удалось спасти?

– Исходя даже из тех посевов овощей, картофеля, которые были не затоплены, мы получим не более 40% от плановых объемов. Если в прошлом году мы собрали около 207 тысяч тонн картофеля, то в этом году получим до 95-96 тысяч тонн. Аналогичная ситуация с овощами. Поэтому сегодня мы работаем с регионами Северо-Западного округа, Сибири, дальневосточными регионами для того, чтобы приобретать у них картофель, овощи, не допустить дефицита на территории края данной продукции.

– А что насчет экспорта, насколько меньше заработает регион?

– Есть проблема, но не такая критичная: из 480 тысяч гектаров полностью было уничтожено 35 тысяч, но фактически убираем кормовые 60 тысяч. Остальные 65% от посевов – это как раз соя. Из этих, грубо говоря, 300 тысяч гектаров частично пострадало до 60, но 220-240 гектаров мы будем убирать железно. Урожайность – да, будет невелика, потеряем так называемые нижние бобы. Поэтому имеем в виду, что берем где-то 15-16 центнеров, фактически снижаем экспорт к прошлому году примерно на 40%.

По кукурузе такая же история: в первую очередь будем обеспечивать собственное животноводство. В прошлые годы мы экспортировали 625 тысяч тонн зерновых с учетом немного завозного и 520 тысяч тонн сои. Наверное, в этот раз экспорт зерновой группы будет вполовину меньше от аналогичного периода в прошлом году и сои – до 40%.

– Загруженность Транссиба как-то скажется на ценообразовании? Успеют ли овощи прибыть в регион до того, как стоимость начнет повышаться?

– У нас уже есть опыт работы, когда было крупномасштабное наводнение. Конечно, загруженность в 2013 году была не столь велика. Мы делали доставку с Запада и Сибири: тогда железная дорога отдельно маркировала эти эшелоны и вагоны, и они шли по «зеленому коридору» без задержек. Минтранс РФ, АО «РЖД» по нашему обращению, скорее всего, помогут, и мы успеем завезти продукцию до морозов.

– Есть ли у нас мощности, где это все хранить? Новый оптово-распределительный центр в Надеждинском районе будет использоваться для этих нужд?

– Конечно. Специалисты занимаются подготовкой к тому, что будет закуп, и они будут предоставлять услугу по хранению на этой площадке овощей и картофеля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Светлана Красицкая: «Пострадавшим от паводков приморцам положены выплаты при потере имущества и вреде здоровью»

Министр соцполитики и труда Приморья рассказала, в каких случаях жители получат меру поддержки (подробнее)

Вера Щербина: «Самое главное – помочь субъектам малого бизнеса в Приморье»

В Приморье для пострадавшего от тайфуна малого бизнеса расширили меры поддержки (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.