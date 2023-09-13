Авачинский перевал на Камчатке размывает грязевая река

Фото: Вулканы Камчатки

Любителям покорять вершины лучше не соваться в ближайшие дни в сторону Авачинского вулкана, прямо сейчас там на перевале стекают грязевые реки. Уровень воды настолько высок, что отрезал путь до домика вулканологов, а также к тропе восхождения, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Инспектор природного парка «Налычево» Яна Анищенкова сообщает, что сначала был слышен грохот, затем появился водно-грязевой поток. Вероятно, с Корякского вулкана сошел ледник. Однако местные сообщают, что ледники «смотрят» в противоположную сторону от Авачинского вулкана.

Инспектор природного парка «Вулканы Камчатки» совместно с сотрудниками туроператора «Камчатинтур» организовали переправу через водно-грязевой поток. Как сообщают очевидцы, уровень воды то поднимается, то опускается. Подготовленные внедорожники проезжают до перевала с трудом. Водители рассказывают, что местами поток очень узкий и имеет глубину около метра.

Дирекция парка призывает туристов уточнять информацию при планировании восхождения, а лучше и вовсе его отложить.

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