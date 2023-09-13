Во Владивостоке в рамках ВЭФ-2023 прошел Международный шахматный турнир

Шахматы. Фото: Мария КАЮРОВА

Во Владивостоке подвели итоги Международного Шахматного турнира, который прошел с 10 по 13 сентября в рамках VIII Восточного экономического форума. Завершится турнир награждением, праздником шахмат и интеллектуальных видов спорта, а победители разделили между собой призовой фонд в размере трех миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Турнир длился с 10 по 13 сентября. Фото: Мария КАЮРОВА

Деньги распределили между семью финалистами, а главный приз – 800 тысяч рублей достался российскому гроссмейстеру Павлу Понкратову. Шахматист родом из Чебоксар. За его плечами множество побед, в том числе и первое место на турнире Ciudad de Leon. А в 2021 он стал победителем Высшей лиги Чемпионата России.

Всего в турнире принимали участие 32 шахматиста. Фото: Мария КАЮРОВА

Все шахматисты играли в прекрасной обстановке – в библиотеке ДВФУ, а из окон вид падал на один из главных символов Владивостока – Русский мост. Конечно же участвовали знатоки-дальневосточники. Лучшими из лучших стали Жамсаран Цыдыпов родом из Бурятии, приморец Данила Сутормин и житель Камчатки Алексей Спицын.

Играли шахматисты в помещении библиотеки ДВФУ. Фото: Мария КАЮРОВА

Главным гостем турнира стал один из легендарнейших шахматистов страны Сергей Карякин – топовый гроссмейстер мира. Он побеседовал с поклонниками и провел творческую встречу в здании администрации города. Ну и как мог мастер шахмат обойтись без игры? Правильно, никак, поэтому Сергей сыграл в турнир по накаут-системе и провел сеансы одновременной игры.

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