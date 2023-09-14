Не устроила цена: в Приморье дорожные войны таксиста и пассажира попали на видео

Чем закончился бой, неизвестно. Фото: принтскрин видео.

Минувшей ночью жители приморской столицы стали свидетелями драки, которая произошла на Второй Речке. Кадры рукопашного боя очевидцы опубликовали в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам очевидцев, драка произошла между водителем такси и пассажиром, потому что последнему не понравилась стоимость за поездку. Чем закончился этот бой, и кто вышел победителем, остается загадкой.

«С новыми ценами еще не то будет, но таксисты не виноваты», – пишут приморцы в комментариях под видео.

С 1 сентября 2023 года в России вступил в силу новый закон, призванный повысить безопасность поездок на такси для пассажиров и усложняющий правила для водителей. Также напомним, что ранее «Комсомолка» писала о том, по какой схеме работают таксисты, если не хотят брать сложный заказ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.