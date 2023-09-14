Спортивные игры «Дети Приморья» вернутся зимой

В игру вступают зимние виды спорта. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Спортивные игры «Дети Приморья» возвращаются. Но уже с зимними видами спорта. На VIII Восточном экономическом форуме объявили, что соревнования стартуют в феврале 2024 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Летние игры отгремели с 1 по 6 июля, больше всего золотых медалей удалось завоевать белорусским спортсменам. В этот раз заявлены восемь видов спорта: лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, хоккей, шорт-трек, керлинг, горнолыжный спорт и новое, но быстро набирающее популярность направление – фиджитал спорт, совмещающий виртуальную реальность – компьютерные игры – и реальный вид упражнений.

Ожидается, что в играх «Дети Приморья», кроме местных спортсменов, примут участие более 1000 гостей из различных регионов России, Республики Беларусь и Китая. Отметим, что первые международные спортивные игры «Дети Приморья» проводились впервые по инициативе главы региона Олега Кожемяко.

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