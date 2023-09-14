«Ну и чего ты подглядываешь?»: в Приморье белухи преследовали лодку с отдыхающими

Любопытная белуха. Фото: принтскрин видео.

В Приморском крае за последние дни уже несколько жителей и гостей региона успели похвастаться видео после встречи с белухами. Мормлеки либо проплывают близ лодок, либо внимательно наблюдают за людьми и следуют за ними. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Так, например, парочка китообразных вплотную приблизилась к судну и как бы «стоя» в воде подняли голову вверх и смотрели на тех, кто же там зашел в воды Японского моря.

«Ну и чего ты подглядываешь?», – спросил у белухи один из очевидцев.

Конечно же ответа не последовало. Но выглядела эта сцена очень забавно. Также неподалеку от бухты Рында две белоснежных красавицы намеренно подплыли к отдыхающим. Мормлеки совсем не боятся людей, наоборот, им словно приятно такое внимание. Кто-то из приморцев даже хотел бросить им мячик поиграть, да вот под рукой не нашлось.

Не так давно «Комсомолка» рассказывала, как в проливе Старка, разделяющем острова Русский и Попова девушка успела снять белух на камеру и призналась, было немного страшно, когда эти морские существа так близко подплыли к ним.

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