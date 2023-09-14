Дорога колом: правая полоса Золотого моста во Владивостоке окрасилась в красный

О пробке рассказали автомобилисты. Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке на Золотом мосту произошла авария, сковавшая движение. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Что именно случилось на сооружении, не уточняется, но судя по всему один автомобиль врезался в другой. На дороге можно заметить оторванные части машины. О пострадавших также пока нет никакой информации.

Если посмотреть на онлайн карты, можно заметить, что весь участок дороги Золотого моста, который ведет в центр приморской столицы, окрашен в красный цвет. В автомобильных группах водители предупреждают других о пробке.

Напомним, что минувшей ночью во Владивостоке подрались водитель такси и пассажир, последнего не устроила стоимость поездки. О случившемся рассказали очевидцы, но чем именно закончился рукопашный бой, и кто вышел из него победителем, неизвестно.

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