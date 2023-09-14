Житель Тынды захотел снести установленный во Владивостоке памятник Солженицыну

Фото: администрация Владивостока

Житель Тынды подал в суд на администрацию Владивостока – требует снести установленную скульптуру Александра Солженицына. В исковом заявлении сказано, что амурчанин счел писателя и лауреата Нобелевской премии спорной исторической фигурой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«В Ленинском районном суде Владивостока 13.09.2023 зарегистрирован административный <...> к администрации Владивостока, Управлению градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, Думе Владивостока», – сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов Приморья.

Как пояснили в комментарии суда, истец лишь указал, что Солженицын – спорная фигура в современной России. Детали его возмущении в отношении памятника неизвестны. Как добавили в официальном сообщении, заявление проверяется судом на соответствие процессуальным требованиям, установленным КАС РФ. Решается вопрос о возможности его принятия к производству.

Памятник писателю появился в 2015 году, недовольные нашлись и среди жителей Владивостока. Например, в 2021 году первый запрос посвятил сносу мемориала Максим Шинкаренко, на тот момент новоиспеченный депутат думы Владивостока. Но Солженицына оставили.

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