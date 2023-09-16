Сюда не суйтесь: приморские водители стоят в огромной пробке из-за перекрытия в районе аэропорта

Сколько еще приморцы простоят в пробке, неизвестно. Фото: svodka25.

Приморские автомобилисты предупреждают других водителей о дорожном коллапсе. В районе аэропорта перекрыли трассу для всех видов транспорта, с самого утра жители стоят в пробке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам владивостокцев, запрещена парковка вдоль трассы от Патрокла до Золотого моста.

Причины перекрытий не уточняются, однако приморцы предполагают, что все из-за приезда лидера КНДР Ким Чен Ына.

По этой же причине возможно и задерживаются электрички в районе станции Артем-1. В социальных сетях появилось видео состава, похоже на бронепоезд северокорейского главы. В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» корреспонденту «Комсомолки» пока не прокомментировали эту ситуацию.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:18

Как рассказали редакции в пресс-службе АО «Экспресс Приморья» задержек электричек не было, но задержался поезд Кневичи – Владивосток, но причины неизвестны.

Напомним, что ранее редакция писала о причинах приезда Ким Чен Ына во Владивосток. В Приморье ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота.

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