Дороги в центре Владивостока перекроют на два месяца

Постановление о перекрытии появилось на сайте мэрии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке ожидается ограничение движение и парковки в центре города. На перекрестке улиц Адмирала Фокина и Семеновской проведут ремонтные работы, рассказали в пресс-службе администрации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии, ограничения введут на участке от дома на Адмирала Фокина, 23, до Семеновской, 18. Запрет на парковку и движение продлится с 8 утра 8 октября до 11 вечера 30 ноября.

Объезд появится на Семеновской, Алеутской и Светланской. Кроме того, будет организовано двухстороннее движение от Океанского проспекта, 9, до Адмирала Фокина, 23.

Напомним, что субботним утром, 16 сентября, жители Приморья застряли в пробке в районе аэропорта. С самого утра на трассе стояли сотрудники ГИБДД. А во Владивостоке запретили парковку. По словам водителей, ограничение ввели на участке от Патрокла до Золотого моста.

Причины перекрытий не уточняются, однако приморцы предполагают, что дело в визите лидера КНДР Ким Чен Ына.

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