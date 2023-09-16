Ким Чен Ын прибыл в Приморье: Главе КНДР показали аэродром Кневичи и возможности ТОФ

На станции Артем – Приморье 1 его встретили школьники. Фото: принтскрин видео.

Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в Приморье. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор края Олег Кожемяко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам главы региона, лидера КНДР встретили на станции Артем – Приморье 1. Ученики местной школы №7 поприветствовали Ким Чен Ына на корейском языке.

«Впереди – насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности, перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха».

Ранее «Комсомолка» писала о программе Ким Чен Ына в Приморье. Он уже побывал в аэродроме Кневичи, также ему показали возможности Тихоокеанского флота, продемонстрировав продемонстрировали системы управления оружием фрегата «Маршал Шапошников». Впереди визит в Дальневосточный федеральный университет, лабораторию, которая изучает биологию моря, и объекты Академии наук.

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