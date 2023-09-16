В Уссурийске первые выплаты получили более 18 тысяч пострадавших от паводков жителей

Губернатор края посетил наиболее пострадавшие от наводнений территории города. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В Уссурийске обработали более 18,5 тысячи заявлений на выплаты, которые подали пострадавшие от паводков жители. Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил город и поручил ускорить работу в этом направлении. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава края посетил микрорайон Семь ветров, где восстанавливают дамбу:

«На следующей неделе гидрологи, проектировщики и ученые должны дать предложения по дальнейшим действиям после укрепления дамбы: какие поставить насосы, посмотреть ливневые канализации».

Также губернатор осмотрел детский сад, который пострадал после наводнений, и провел совещание по выплатам пострадавшим от ливней.

Из 19 393 заявлений обработано около 95%. Выплаты в размере 10 и 50 тысяч рублей получили 5,6 тысячи и 1,5 тысячи жителей.

По словам Олега Кожемяко, необходимо ускорить работу в этом направлении, чтобы уссурийцы получили деньги до конца этого года, а также не забывать про выплаты на капитальный ремонт.

«Нужно посмотреть жилье взамен утраченного из-за наводнения в строящихся домах, показать и согласовать его с людьми, после чего начать ремонт в квартирах».

Напомним, что подробнее о выплатах и о том, как их получить, рассказывала министр социальной политики и труда Приморья Светлана Красицкая.

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