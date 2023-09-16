Дорожный коллапс продолжается: Владивосток остается во власти пробок

Пробки не исчезают с самого утра. Фото: КП – Владивосток

Улицы приморской столицы по-прежнему окрашены в красный цвет. Автомобилисты не могут ни попасть в город, ни выехать из него.

На данный момент нет проезда с острова Русский, в сторону города перекрыт мост, также ограничен заезд на трассу Седанка-Патрокл.

В онлайн-картах многие улицы окрашены в красный цвет. Фото: dpskontrol_125rus

Но судя по онлайн-картам самая длинная пробка образовалась после Золотого моста. Дорожный затор тянется от остановки «Некрасовская» до «Дома ветеранов». С Некрасовского путепровода в сторону Второй Речки люди доезжают в лучшем случае минимум за 40 минут.

Большегрузы в пробке. Фото: КП – Владивосток

Напомним, что улицы города перекрывают с самого утра. Первое ограничение ввели в районе аэропорта, из-за чего многие боялись опоздать на свой рейс.

Причины перекрытий не уточняются, но многие предполагают, что связаны они с визитом северокорейского главы Ким Чен Ына, который уже прибыл в Приморье.

Но еще одной причиной пробки от Некрасовского путепровода до Седанки могла стать авария.

В онлайн-картах многие улицы окрашены в красный цвет. Фото: dpskontrol_125rus

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.