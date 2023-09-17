Ким Чен Ын посетил балет «Спящая красавица» в Мариинском театре во Владивостоке

Кортеж главы КНДР у Мариинского театра. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Глава КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в дальневосточные регионы посетил балет-феерию «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Кортеж и лимузин северокорейского лидера заметили вечером и сфотографировали очевидцы. Ким Чен Ын поднялся на четвертый этаж театра уже после третьего звонка. По информации «КП», сопроводили посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, глава Минприроды РФ Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ким Чен Ын прибыл с рабочим визитом в Россию 12 сентября. Он встретился с Владиром Путиным, президентом РФ, и посетил космодром «Восточный» в Амурской области. Северокорейскому лидеру показали промышленные предприятия региона, а в приморской столице продемонстрируют мощь Тихоокеанского флота. Российские власти назвали программу генсека «насыщенной».

Ранее «КП» рассказывала о том, что Ким Чен Ын совместно с министром обороны РФ Сергеем Шойгу побывали на аэродроме Кневичи во Владивостоке.

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