Глава Приморья анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном 17 сентября

Визит северокорейского лидера продолжается несколько дней. Фото: принтскрин видео

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил о старте переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 17 сентября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

Предполагается, что обсуждения затронут сотрудничество сторон в рамках спорта, туризма и культурной сферы.

«Еще раз говорю: это не имеет границ никогда. Ни спорт, ни туризм, ни культура. И торговля, она всегда взаимовыгодна. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы эти отношения были развиты на высоком уровне», – сказал Олег Кожемяко.

Визит Ким Чен Ына в Россию продолжается уже несколько дней. Накануне, 16 сентября, он осмотрел авиатехнику аэродрома Кневичи, а также побывал в Мариинском театре во Владивостоке.

Утром в воскресенье, 17 сентября, усиление мер безопасности зафиксировали очевидцы в районе острова Русский. Там замечены военнослужащие, повышен контроль на въезде. Улица Дальнего Востока – экспозиция, построенная в ДВФУ в рамках ВЭФ-2023, закрыта для посещения.

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