Машина всмятку: серьезное ДТП в районе популярного пляжа произошло в Приморье

В ДТП пострадал водитель. Фото: принтскрин видео.

В ночь на 18 сентября во Владивостоке произошло серьезное ДТП. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в службе аварийных комиссаров «Автогарант». Произошло все на улице Лазурная, 17, в районе Шаморы. Водитель Honda Fit не справился с управлением машины, из-за чего въехал в бетонный столб, а затем его откинуло в дорожное ограждение, и он протаранил леера.

Автомобиль получил серьезные повреждения, а водителя с травмами доставили в больницу.

Напомним, ранее мы писали об аварии, которая произошла на дороге в сторону аэропорта из Владивостока. Водитель Toyota Corolla Axio ехал в аэропорт, при этом нарушая скоростной режим. В итоге владелец автомобиля не справился с управлением, машина врезалась в эвакуатор и перевернулась на крышу от удара. На место выехали сотрудники скорой помощи.

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