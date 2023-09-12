Лежит колесами вверх, рядом скорая: авария произошла на выезде из Владивостока

ДТП произошло в районе Академгородка. Фото: dpscontrol_news.

Серьезная авария произошла на дороге из Владивостока 12 сентября. Кадрами ДТП в социальных сетях поделились очевидцы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам приморцев, случилось все в районе Академгородка. Водитель Toyota Corolla Axio ехал в аэропорт, при этом нарушая скоростной режим. В итоге владелец автомобиля не справился с управлением, машина врезалась в эвакуатор и перевернулась на крышу от удара.

Как добавили очевидцы, водитель гибрида пострадал, на место аварии приехали сотрудники скорой помощи.

Напомним, что в минувшие выходные в аварии в Находке пострадал ребенок. Автомобиль влетел в микрогрузовик, из-за чего его передняя часть полностью смялась. По словам очевидцев, причиной ДТП мог стать неработающий светофор. А во Владивостоке из-за невнимательности водителя мотоциклиста с переломами доставили в больницу.

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