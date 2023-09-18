Известный приморский гонщик в шестой раз завоевал звание чемпиона России по спидвею

7 октября на стадионе «Авангард» во Владивостоке завершится сезон спидвея и розыгрыш командного Кубка России. Фото: Правительство Приморского края

Известный приморский гонщик Григорий Лагута стал в шестой раз чемпионом России по спидвею. Всего в соревнованиях предстояло обогнать соперников в пяти заездах, ему это удалось сделать четыре раза, единожды он финишировал вторым, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

18 гонщиков со всех уголков России боролись за звание лучшего. Кстати, в их число вошли еще два приморца – брат Григория Павел Лагута, а также Виталий Котляр из Уссурийска.

Отметим, что 7 октября на стадионе «Авангард» во Владивостоке завершится сезон спидвея и розыгрыш командного Кубка России.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с тренером домашнего спидвейного клуба Игорем Столяровым. Профессионал высоко оценил реконструкцию стадиона, проведенную администрацией дальневосточной столицы:

«Волнительно, конечно, дорожка новая. Хорошие, полноценные тренировки с начала сезона мы провели три. До этого три сезона мы катались в Уссурийске. Затраты времени на дорогу (туда два часа, обратно столько же), время на тренировку – это отнимало силы. Поэтому, я считаю, что мы все-таки были в гостях. Конечно, некомфортно, дома все-таки лучше».

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