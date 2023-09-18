Во Владивостоке суд рассмотрит иск амурчанина о сносе памятника Солженицыну

По мнению жителя Тынды, Солженицын – спорная фигура. Фото: Администрация Владивостока

История с жителем Тынды, который подал в суд на администрацию Владивостока из-за памятника Александру Солженицыну получила продолжение. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе судов Приморского края, иск приняли к производству. Подготовку к судебному разбирательству назначили на 5 октября этого года.

Напомним, что мужчина подал иск на мэрию, а также управление градостроительства и архитектуры и думу Владивостока. По мнению амурчанина, Солженицын – спорная фигура в современной России, поэтому памятник необходимо снести.

Памятник писателю появился в 2015 году, недовольные нашлись и среди жителей Владивостока. Например, в два года назад первый запрос о сносе скульптуры поступил от Максима Шинкаренко, на тот момент новоиспеченного депутата думы Владивостока, однако мемориал не тронули.

По информации «КП», истец Андрей Гук, юрист из Амурской области. Ранее он был одним из тех, кто подал иск губернатору Приамурья и мэру Тынды по факту неудовлетворительных работ на дороге в районе улицы Красная Пресня.

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