В рейтинге здорового образа жизни Приморье оказалось на 65-м месте

Четыре региона ДФО оказались в конце списка. Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморье оказалось на 65 месте среди российских регионов в рейтинге приверженности жителей здоровому образу жизни. Впрочем, ни один из дальневосточных регионов не поднялся выше середины списка, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Рейтинг был составлен экспертами РИА Рейтинг по данным Росстата, Генпрокуратуры и Министерства спорта России. В нем учтены различные показатели, определяющие здоровый образ жизни, в том числе, доля людей, занятых спортом, потребление спиртного и табачной продукции, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, доля людей, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.

Все дальневосточные регионы оказались во второй половине рейтинга. Лучший результат из них показала Якутия, занявшая 51-е место с 61,4 балла, на 56 строчке расположился Хабаровский край, набравший 59,9 балла.

Приморский край занял 65 строчку, набрав 55,6 балла. В сравнении с прошлым годом регион увеличил свои показатели на 5,4 балла.

Следом, с большим отрывом, следуют Амурская и Сахалинская области, набравшие по 44,8 балла и занявшие 78 и 79 места и Чукотский автономный округ, расположившийся с 42,7 балла на 80 месте.

И наконец, замыкают рейтинг еще четыре дальневосточные региона, расположившиеся с 82 по 85 места – Забайкальский край, набравший 36,6 баллов, Магаданская область – 33,9 балла, Камчатский край с 33,5 балла и Еврейская автономная область, набравшая всего 21,8 балла.

Высшие строчки рейтинга уже традиционно заняли кавказские регионы – на первом месте оказалась Чеченская республика, на втором месте – Дагестан, на третьем – Кабардино-Балкарская республика.

Вероятно, главную роль в этом сыграли традиции населения этих республик, не одобряющие употребление алкоголя, и широкое увлечение населения регионов силовыми видами спорта.

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