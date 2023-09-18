«Заявления не поступали»: что известно о следовательницах, устроивших дебош у ресторана «Малибу» в Приморье

Конфликт в ресторане бурно обсуждают в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

История с конфликтом в ресторане в Большом Камне получила продолжение. Случившееся прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В социальных сетях стремительно распространилась информация о том, что женщина, вступившая в конфликт с охранниками, занимает должность начальника отделения экономической безопасности и противодействий коррупции МО МВД России «Большекаменский». Однако в пресс-службе УМВД заявили, что скандалистка не работает в полиции. Откуда у нее удостоверение, остается загадкой.

Между тем ее знакомая – следователь территориального ОВД, в отношении которой назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято законное решение.

В полиции добавили, что обращения о конфликте в ресторане в ведомство не поступали.

Напомним, что конфликт произошел в ночь с 16 по 17 сентября. Две женщины, предположительно не трезвые, явились в ресторан в Большом Камне, однако их попросили уйти и посетить заведение в другой день, что не понравилось двум жительницам края.

По предварительной информации, женщины не просто знакомые, а сестры-близняшки.

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