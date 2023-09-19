Движение на участке федеральной трассы, где рухнул виадук во Владивостоке, восстановили

Фото: Примавтодор

Движение на 14-м километре трассы Владивосток – Хабаровск, где накануне, 18 сентября, кузовом фуры снесло надземный пешеходный переход, возобновилось в обоих направлениях минувшей ночью. Сотрудники дорожных служб и МЧС убрали с дороги конструкции виадука, которые мешали проезду машин, об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Рухнувшее строение надземного перехода разделили на четыре отдельные секции и убрали за пределы проезжей части. Для восстановления их отвезут на ремонтное предприятие. С дороги также удалили все посторонние предметы.

После аварии металлические леера на разделительной линии были убраны, чтобы дать автомобилистам, попавшим в затор, возможность развернуться. По данным минтранса, теперь их временно заменили на железобетонные блоки. Подъемы на виадук огородили сигнальной лентой.

Напомним, пролетную часть виадука на остановке «Весенняя» в 15:10 накануне, 18 сентября, снесло поднявшимся кузовом самосвала HOWO. В результате падения конструкции пострадал водитель грузовика, который с переломами и черепно-мозговой травмой был доставлен в «тысячекоечную» больницу. Трассу парализовали пробки.

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