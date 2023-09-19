Житель Камчатки получил условный срок за многолетние избиения своего сына

Свою вину мужчина отрицать не стал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петропавловске-Камчатском вынесли обвинительный приговор местному жителю, истязавшему своего сына. Свою вину мужчина отрицать не стал, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Камчатскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

По информации ведомства, на протяжении шести лет, а именно – в период с 2017 по 2023 год, мужчина избивал и оскорблял своего сына. На суде он объяснил, что причинами конфликта чаще всего служили развод в семье и переходный возраст ребенка, истязал мальчика он чаще всего будучи пьяным.

Уголовное дело завели по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного).

Мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с условно испытательным сроком в 3 года. Также прокуратура подала иск о том, чтобы обвиняемый компенсировал моральный вред, который он причинил ребенку. Суд заявление удовлетворил, и теперь житель Камчатки должен сыну 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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