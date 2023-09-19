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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 0:20

Житель Камчатки получил условный срок за многолетние избиения своего сына

Над ребенком мужчина издевался на протяжении шести лет
Павел САХАРОВСКИЙ
Свою вину мужчина отрицать не стал.

Свою вину мужчина отрицать не стал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петропавловске-Камчатском вынесли обвинительный приговор местному жителю, истязавшему своего сына. Свою вину мужчина отрицать не стал, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Камчатскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

По информации ведомства, на протяжении шести лет, а именно – в период с 2017 по 2023 год, мужчина избивал и оскорблял своего сына. На суде он объяснил, что причинами конфликта чаще всего служили развод в семье и переходный возраст ребенка, истязал мальчика он чаще всего будучи пьяным.

Уголовное дело завели по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного).

Мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с условно испытательным сроком в 3 года. Также прокуратура подала иск о том, чтобы обвиняемый компенсировал моральный вред, который он причинил ребенку. Суд заявление удовлетворил, и теперь житель Камчатки должен сыну 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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