В Приморье в горящем доме едва не погиб мужчина

ЧП произошло в селе Чугуевка. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Минувшим вечером в Приморье в селе Чугуевка загорелся частный жилой дом, внутри которого находился человек. Сотрудники пожарной охраны прибыли к горящему зданию через минуты после того, как им поступил тревожный звонок о ЧП. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, когда пожарные приехали к дому, его веранда и крыша уже были охвачены огнем. Начальник караула Николай Петухов, командир отделения Александр Шаров и пожарный Александр Шудра вместе с сотрудниками газодымозащитной службы вынесли из пылающего здания 42-летнего мужчину.

В общей сложности огонь повредил около 35 квадратных метров площади дома, никто не пострадал и не погиб. Теперь специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

Пламя тушили пять человек с помощью двух единиц техники.

Напомним, что в Лесозаводске из окна на шестом этаже выпала пенсионерка. Однако трагедии удалось избежать благодаря полицейским.

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