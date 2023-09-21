Во Владивостоке на авто свалилась часть фасада здания

Дом, где все произошло. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке кусок фасада дома на адмирала Горшкова, 30, свалился на припаркованную машину. Фрагменты свалились прямиком на лобовое стекло. Известно, что пострадало и второе авто, но ему повезло чуть больше, испортилось только зеркало заднего вида. Прокуратура начала проверку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Управляющая компания совместно с прокуратурой Первореченского района осмотрели место и зафиксировали, что из окон и с балкона девятого этажа выкинули кафель. Его же остатки зафиксированы на лобовом стекле машины. Вчера также заметили, как кто-то выбрасывает разного рода бутылки и банки. Удалось найти подростков, которые, предположительно, все это натворили. В дальнейшем будет проведена работа комиссией по делам несовершеннолетних», – рассказали редакции в администрации города.

По результатам проверки прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.

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