«Того и гляди убьет»: во Владивостоке обрушилась часть фасада здания и повис кондиционер

Горожане боятся, что кто-то может пострадать. Фото: www.instagram.com/ dpscontrol_125rus.

Жители дома на улице Володарского во Владивостоке бьют тревогу из-за фасада, который начал рушиться. По словам очевидцев, недавно вниз спикировала внушительная часть фундамента из-под крыши. Помимо этого на верхнем этаже повис кондиционер, на который, судя по всему, как раз угодил кусок фундамента.

Часть фасада упала вниз. Фото: www.instagram.com/ dpscontrol_125rus.

Речь идет о доме №8а на Володарского. Здание довольно старое, построено в 1940 году. Кстати, именно сейчас здесь проходит ремонт подпорной стены, декоративные элементы которой являются объектами культурного наследия. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала, что восстановить исторический вид конструкции планируется до 15 ноября. Такой срок ремонта связан с заказом декора на заводе в Екатеринбурге.

«Того и гляди убьет» – переживают местные жители, призывая через соцсети вмешаться ответственные инстанции. Не исключено, что фасад старого здания не выдержал работ поблизости. В причинах обрушения теперь предстоит разбираться специалистам.

Напомним, в середине июня во Владивостоке обрушилась часть здания на Светланской. Фасад упал возле авто. К счастью, обошлось без пострадавших. Администрация тогда оперативно отреагировала на ЧП. Территорию огородили, пообещав провести ремонт исторического объекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угроза нависла над головами. Во Владивостоке часть исторического здания рухнула перед авто

В этот раз чудом никого не убило, очевидцы поделились кадрами с места ЧП (подробнее...)

Во Владивостоке до конца ноября отремонтируют подпорную стену на Володарского

Декоративные элементы для нее изготовят на заводе в Екатеринбурге (подробнее...)