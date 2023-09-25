В Приморье выделят субсидии на строительство торговых центров

Инициативу озвучили на форуме «Дни ритейла в Приморье». Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В Приморье правительство компенсирует до 60% инвестиций в строительство торгово-развлекательных центров в моногородах в регионе. Инициативу губернатора Олега Кожемяко озвучили на форуме «Дни ритейла в Приморье». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Министр промышленности и торговли края Сергей Калитин рассказал, что торговля постепенно уходит на онлайн-площадки, но при этом люди все еще ходят в торговые центры, чтобы провести время с семьей. Поэтому есть спрос на строительство центров в моногородах.

«Предлагаем построить такие центры в Большом Камне, Арсеньеве, Дальнегорске, Спасске-Дальнем и Лучегорске. Мы уже подобрали земельные участки, провели первичную экспертизу, поможем с созданием соответствующей инфраструктуры», – добавил руководитель ведомства.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о другой инициативе правительства. В Приморье единовременную финансовую помощь получили более 32 тысяч жителей, пострадавших от паводков, которые обрушились на край в августе.

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