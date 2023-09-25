Около 94% пострадавших от паводков жителей Приморья получили выплаты

В работе у муниципалитетов находится еще 2 120 заявлений. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В Приморье единовременную финансовую помощь получили более 32 жителей, пострадавших от паводков, которые обрушились на край в августе. Об этом сообщили на совещании с органами исполнительной власти и главами муниципальных образований региона под руководством губернатора Олега Кожемяко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам замминистра труда и социальной политики Приморского края Антона Нечухаева, 94% обратившихся за помощью приморцев получили деньги. В работе у муниципалитетов находится еще 2 120 заявлений:

«По 10 тысяч выплаты получили 17 977 граждан, по 50 тысяч – 8 074, по 100 тысяч рублей – 6 781 житель края. Всего им направлено 1,263 миллиарда рублей единовременной финансовой помощи».

Антон Нечухаев добавил, что больше всего заявлений подали жители Хасанского муниципального округа – 643, а также Спасска-Дальнего – 552, Лесозаводска – 285, Михайловского района – 126.

Приморцы также оставляют заявления на выплаты по капитальному ремонту. В Уссурийске за утраченные квартиры жители могут получить новые помещения или свидетельство на финансовую помощь:

«В округе 175 утраченных жилых помещений предусматривают получение свидетельства».

Олег Кожемяко отметил, что главная задача – как можно быстрее направить пострадавшим выплаты, а также обеспечить их необходимой продукций и стройматериалами перед наступлением зимы.

«Тысячи людей сейчас находятся в тяжелом положении, у многих подтопило огороды, погиб урожай. Главам муниципальных образований, профильным ведомствам необходимо организовать работу и предоставить гражданам картофель, овощи, стройматериалы, мебель без спекулятивных цен».

Напомним, что с 25 августа из-за непогоды, которая обрушилась на Приморье, в крае действует режим ЧС федерального характера. Сумма ущерба, который нанесла стихия, достиг 10 миллиардов рублей. Глава региона отметил, что режим ЧС будет действовать до тех пор, пока все проблемы не будут решены.

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