За сутки на дорогах Приморского края пострадали трое детей

Родителей предупредили об ответственности за жизнь и здоровье детей на дорогах. Фото: официальный канал пресс-службы УМВД России по Приморскому краю

За минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, семь из которых завершились травмами участников. В двух эпизодах пострадали несовершеннолетние в возрасте 12 и 15 лет – подростки-мотоциклисты и пешеходы. Инциденты произошли в Арсеньеве, Углекаменске и Находке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В Арсеньеве 15-летний водитель мотоцикла не справился с управлением на повороте и опрокинулся в кювет, получив перелом руки. Отвечать за несчастный случай будут его родители.

В Углекаменске 17-летний мотоциклист сбил 12-летнего пешехода и скрылся с места аварии – нарушителя быстро установили, ему грозят штрафы на сумму около 20 тысяч рублей.

В Находке водитель Nissan Primera не уступил дорогу 15-летнему пешеходу на переходе: подросток отделался ушибами, а автомобилисту грозит лишение прав до полутора лет.

Полицейские напомнили, что в праздничные дни дети больше времени проводят на улице, поэтому взрослым важно не оставлять их без присмотра у проезжей части, хранить ключи от транспорта в недоступном месте и использовать детские удерживающие устройства при перевозке.

