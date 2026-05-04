Росприроднадзор взыскивает восемь миллионов с муниципалитетов Приморья

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Дальневосточное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исками к администрациям Ольгинского и Хасанского муниципальных округов о возмещении вреда почвам на сумму свыше 8 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на официальный канал Арбитражного суда Приморского края.

Поводом стали результаты экологических проверок в водоохранных зонах, где специалисты обнаружили несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов.

В бухте Средняя Ольгинского округа на площади 5 тысяч квадратных метров выявлена неорганизованная свалка. Там были автомобильные покрышки, строительный мусор, бытовая техника и пластиковая тара. В селе Барабаш Хасанского округа на оборудованной площадке отходов не оказалось, зато рядом обнаружена несанкционированная свалка площадью 650 квадратных метров со следами горения мусора. Лабораторные исследования подтвердили загрязнение почв веществами четвертого класса опасности.

Поскольку муниципалитеты не отреагировали на досудебные требования ведомства о возмещении ущерба, дело передано в арбитраж.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

