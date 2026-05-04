В Артеме подросток на мопеде пострадал в ДТП с водителем-нарушителем

На улице Кирова в Артеме произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мопеда. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

По данным Госавтоинспекции, 28-летний водитель Toyota Corolla Axio при перестроении не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двухколесным транспортным средством, которым управлял 13-летний подросток. Юный участник движения не имел права управления, в результате аварии он получил травмы и был госпитализирован для прохождения стационарного лечения.

В отношении водителя иномарки возбуждены три административных дела: за причинение вреда здоровью, нарушение правил маневрирования и отсутствие полиса ОСАГО. Выяснилось, что стаж автомобилиста составляет всего один год, а в текущем году он уже дважды привлекался к ответственности за превышение скорости и нарушение требований страхования.

Параллельно протокол составили в отношении родителей подростка за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю – материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

