В Приморье ускорят прохождение границы в трех пунктах пропуска

В Приморском крае в 2026 году завершается масштабная модернизация трех пунктов пропуска в Пограничном и Хасанском округах, что позволит значительно сократить время пересечения границы. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

На российско-китайском пункте «Пограничный» завершены основные строительные работы и монтаж оборудования. После ввода в эксплуатацию пропускная способность вырастет до 1,3 тысячи транспортных средств в сутки, а количество полос увеличится с 8 до 22.

На пункте пропуска «Краскино» завершено возведение основных зданий, идут пусконаладочные работы и установка инспекционно-досмотровых комплексов. После реконструкции объект сможет обслуживать до 750 автомобилей в сутки благодаря расширению с 4 до 16 полос. В Хасане, на границе с КНДР, продолжается монтаж модульных зданий и систем безопасности. Новый пункт будет рассчитан на 300 транспортных средств и оснащен 10 полосами движения.

Дополнительно рядом с пунктом Хасан завершается строительство автомобильного моста через реку Туманная, который впервые обеспечит прямое автомобильное сообщение между Россией и Северной Кореей.

