Мошенники обманули жителя Дальнереченска на 4,5 миллиона рублей

Мошенники убедили 53-летнего мужчину, что его подозревают в финансировании террористической организации. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Житель Дальнереченска лишился более 4,5 миллиона рублей после серии звонков от злоумышленников, представившихся его работодателем и сотрудниками силовых структур. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Мошенники убедили 53-летнего мужчину, что его подозревают в финансировании террористической организации, и под угрозой уголовного преследования вынудили «содействовать следствию» путем передачи крупной денежной суммы.

В течение двух недель потерпевший, находясь под постоянным контролем аферистов, снимал средства со своих счетов, после чего прибыл во Владивосток и передал наличные курьеру. Сразу после передачи денег связь прервалась, и мужчина осознал, что стал жертвой тщательно спланированного обмана.

Прокуратура Приморского края взяла на личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

