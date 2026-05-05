Жительница Приморья лишится глаза из-за запоздалого визита к врачу

Злокачественное образование заняло практически весь глаз. Фото: пресс-служба Краевой клинической больницы №2

65-летняя жительница Приморского края откладывала операцию по удалению катаракты, несмотря на рекомендации врачей, и в итоге потеряла глаз из-за поздно выявленной меланомы. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Краевой клинической больницы №2.

Женщина обратилась в Краевой офтальмологический центр лишь после того, как в слепом глазу появилось черное пятно. Специалисты подтвердили опасения – злокачественное новообразование заняло практически всю полость глаза.

Как пояснила заведующая консультативно-диагностическим отделением Анна Хохлова, при зрелой катаракте хрусталик полностью мутнеет, и осмотреть глазное дно можно только с помощью УЗИ – процедуры, которая не входит в стандарты первичного приёма и доступна лишь в специализированных центрах. Если бы пациентка своевременно согласилась на операцию, зрение удалось бы восстановить, а опухоль – обнаружить на ранней стадии, когда возможно органосохраняющее лечение.

Теперь единственным методом остается удаление глазного яблока, но и оно не гарантирует полного излечения. Из-за высокого риска метастазирования женщине предстоит пожизненное наблюдение у онколога.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

