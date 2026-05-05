Более 400 пожарных боролись с возгораниями в Приморье в минувшие сутки

За минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 35 природных пожаров на общей площади более 2,2 тысячи гектаров. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу министерства ГО и ЧС Приморья.

В ликвидации возгораний приняли участие 403 специалиста – сотрудники МЧС, краевого управления пожарной безопасности и «Приморской авиабазы». Благодаря скоординированным действиям удалось не допустить перехода огня на населенные пункты.

На утро 5 мая в регионе сохраняются четыре активных очага. Один – на землях иных категорий в Красноармейском округе, три – на территориях лесного фонда в Спасском, Михайловском и Пожарском округах. Общая площадь действующих возгораний составляет 85 гектаров, в тушении задействован 41 человек.

В МинГОЧС напомнили, что в Приморье продолжается пожароопасный сезон, поэтому жителям и гостям края настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения лесов и разведения костров.

