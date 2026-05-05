Жителя Чукотки отправили в колонию строгого режима за нападение с ножом

Чукотский районный суд вынес обвинительный приговор 47-летнему жителю села Лаврентия, признав его виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Чукотского автономного округа.

Основанием для уголовного преследования стал инцидент, произошедший в октябре 2025 года, когда мужчина в состоянии опьянения нанес травму своей сожительнице.

По материалам дела, подозреваемый, действуя на почве ревности, ударил 37-летнюю женщину ножом в область правого бедра. Экспертиза квалифицировала полученные повреждения как легкий вред здоровью. При вынесении решения суд учел отягчающие обстоятельства. Так, ранее мужчина уже был судим за убийство, что повлияло на строгость назначенного наказания.

Суд назначил подсудимому один год лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

