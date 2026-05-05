Мать из Ульяновска получила 11 лет за гибель пятимесячной дочери от голода

20-летнюю мать приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Железнодорожный суд Ульяновска вынес приговор 20-летней местной жительнице, признанной виновной в истязании и убийстве пятимесячной дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на mosaica.ru.

Женщину приговорили к 11 годам колонии общего режима, хотя совокупность вменяемых статей предусматривала наказание до 25 лет лишения свободы. Гособвинение, лично участвовавшее в процессе, не исключает подачи апелляции для ужесточения приговора.

По версии следствия, подсудимая систематически оставляла двух малолетних дочерей без еды и ухода, избивала их и уходила на вечеринки, употребляя наркотики. Младший ребенок погиб после недели полного лишения пищи и воды, пока мать занималась сбытом запрещенных веществ. После трагедии девушка пыталась инсценировать скорбь в соцсетях, ссылаясь на синдром внезапной детской смерти.

В обвинение входили статьи за неисполнение родительских обязанностей, истязание несовершеннолетнего, убийство малолетнего с особой жестокостью и сбыт наркотиков. Старшая дочь выжила чудом и сейчас находится под опекой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

