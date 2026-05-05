Антон Волошко: В России нет более святого праздника, чем День Победы

Антон Волошко. Фото: Законодательное Собрание Приморского края.

Дорогие приморцы, примите самые искренние и сердечные поздравления с великим праздником - Днем Победы!

В России нет более святого праздника, чем День Победы. 9 мая - это не просто дата в календаре, это символ мужества, стойкости и несгибаемой воли нашего народа. В этот день мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем тех, кто на фронте и в тылу, не жалея себя, приближал долгожданную Победу. Мы склоняем головы перед светлой памятью героев, подаривших право на свободу и независимость нашей стране.

Война оставила неизгладимый след в истории каждой семьи. Мы помним подвиги наших дедов и прадедов, их жертвы, их веру в Победу даже в самые тяжелые времена. Их подвиг - это нравственный ориентир для всех поколений, пример истинного патриотизма и любви к Родине.

Сегодня мы бережно храним память о тех событиях, передавая правду о войне детям и внукам, чтобы ужасы прошлого никогда не повторились. Мы никому не позволим переписать историю о войне, как это часто делает так называемый коллективный Запад, никому не позволим украсть у нашего народа Великую Победу.

Сегодня наши воины, выполняя заветы своих предков, бьют врага в зоне специальной военной операции. Они также, как их деды и прадеды, проявляют чудеса мужества и героизма в борьбе с неонацизмом на Украине.

В этот праздничный день желаю всем приморцам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи во всех начинаниях, успехов в труде и мирного неба над головой! С Днем Победы!

Председатель

Законодательного Собрания

Приморского края А.А. Волошко