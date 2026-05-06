В Приморье с больницы требуют 19 миллионов рублей за смерть кормильца

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Советский районный суд Владивостока принял к производству иск о возмещении вреда к Уссурийской центральной городской больнице. Основанием для гражданского дела стал приговор 2025 года, которым врач-терапевт этого учреждения была признана виновной в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Истцы, находившиеся на иждивении погибшего, требуют от медучреждения ежемесячные выплаты в счет утраченного содержания, компенсацию расходов на погребение, моральный вред и судебные издержки. Общая сумма заявленных претензий превышает 18,9 миллиона рублей.

Подготовка к судебному разбирательству назначена на 7 мая 2026 года. Сторонам предстоит исследовать доказательства причинно-следственной связи между действиями медперсонала и наступившими последствиями, а также оценить соразмерность заявленных компенсаций.

