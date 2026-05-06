Суд взыскал 450 тысяч рублей с компании в пользу кадрового агентства в Приморье

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск кадрового агентства к металлургической компании о взыскании задолженности по договору на подбор иностранного персонала. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Приморского края.

Конфликт возник из-за неоплаты услуг по поиску 30 специалистов из Индии для работы на производственных вакансиях.

Согласно материалам дела, стороны заключили договор в октябре 2024 года. Исполнитель обязался найти иностранных работников, а заказчик – оплатить 15 тысяч рублей за каждого трудоустроенного кандидата. Кадровая служба подобрала сварщиков и слесарей, кандидатуры были утверждены, подписаны предложения о работе, однако компания-заказчик не перечислила согласованную сумму в 450 тысяч рублей.

Суд, исследовав доказательства, взыскал с ответчика основную задолженность и неустойку в размере 48,5 тысячи рублей.

