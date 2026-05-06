Руководитель Примгидромета Борис Кубай пообещал хорошую погоду на День Победы

В предстоящие выходные в Приморском крае установится спокойная весенняя погода благодаря гребню тихоокеанского антициклона. Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков и умеренный ветер южных направлений, который будет стихать ночью и усиливаться днем. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Ночью 9 мая температура воздуха составит +4…–3°С, на южном побережье будет теплее – до +5…+10°С. Днем в праздничный день столбики термометров поднимутся до комфортных +17…+24°С, лишь в Тернейском округе на побережье ожидается прохлада до +11…+15°С. Во Владивостоке осадков не предвидится. Ночью в городе ожидается +8…+10°С, днем до +19…+23°С, при этом отсутствие тумана создаст хорошие условия для вечернего салюта.

В последующие дни ожидается дальнейшее потепление: в субботу и воскресенье ночью воздух прогреется до +4…+12°С, а днем в континентальных районах – до +23…+29°С, на побережье – до +16…+22°С.

