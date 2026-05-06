В Приморье прокуратура взыскала полмиллиона рублей с пермского дроппера

Прокуратура Спасска-Дальнего взыскала через суд более 550 тысяч рублей с жителя Перми, чей банковский счет использовался мошенниками для хищения средств у местной жительницы. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В декабре 2024 года женщина, поверив злоумышленникам в мессенджере, перевела около 450 тысяч рублей, убежденная, что таким образом спасает свои сбережения от ареста.

На деле деньги поступили на счет дроппера. Прокуроры обратились в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, и суд удовлетворил требования, добавив к основной сумме проценты за незаконное пользование чужими деньгами. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

