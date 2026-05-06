79 пешеходов оштрафовали за нарушение ПДД в Приморье

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда привлекли к ответственности 79 пешеходов. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Госавтоинспекция Приморского края подвела итоги профилактического мероприятия «Пешеход», в ходе которого к административной ответственности привлекли 96 нарушителей правил дорожного движения. Из них 79 человек переходили проезжую часть с нарушениями, а 17 водителей не уступили дорогу на пешеходных переходах. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

С начала года в регионе зафиксировано 165 наездов на пешеходов, в результате которых 16 человек погибли и 152 получили травмы. Несмотря на снижение аварийности более чем на 13%, инспекторы продолжают усиленную профилактику. Основные причины травматизма – как непредоставление преимущества пешеходам со стороны водителей, так и переход дороги в неположенных местах или внезапный выход из-за припаркованных машин.

В Госавтоинспекции напомнили, что за непредоставление преимущества пешеходу водителю грозит штраф до 2,5 тысячи рублей, а нарушение правил самим пешеходом обойдется в 1,5 тысячи рублей. При этом состояние алкогольного или наркотического опьянения участника движения считается отягчающим обстоятельством и может повлиять на меру ответственности.

Ранее «КП» писала, что пьяный водитель без прав покалечил двоих детей в Приморье.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.